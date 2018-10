Boží Dar dál povede Jan Horník, v zastupitelstvu usedne i lyžař Bauer

I když bude mít konečné slovo zastupitelstvo, je nanejvýš pravděpodobné, že Horník do starostovského křesla usedne i na další čtyři roky.

„Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří přišli a dali nám hlas. Je z toho patrné, že směr, kterým se obec ubírá, je správný,“ komentoval výsledek voleb Jan Horník.

Kvituje i fakt, že v zastupitelstvu bude také nová krev. „Usedne v něm lyžař Lukáš Bauer. Myslím si, že to bude zajímavá spolupráce,“ konstatoval Horník.

Známého běžce na lyžích oslovil s nabídkou podílet se na směřování obce právě Horník. „Zpočátku jsem zvažoval, že do toho nepůjdu, protože mám hodně své práce. Ale i díky podpoře rodiny jsem se nakonec rozhodl kandidaturu přijmout,“ řekl Bauer.

Konkrétní projekt, který by chtěl na božídarské radnici prosazovat, nemá. „Je moc věcí, které nemůžu vědět. Ale na směřování Božího Daru se chci podílet s nejlepším vědomím a svědomím,“ svěřil se.

Skloubit práci a politickou kariéru nebude podle Lukáše Bauera jednoduché. „Ale jdu do toho s tím, že pokud vůbec někdy budu na jednáních zastupitelstva chybět, pak v zanedbatelném počtu případů. Udělal jsem si nějaké jméno a i v obci chci potvrzovat to, co jsem dělal ve sportu, kde za mnou byl vidět kus práce,“ dodal Lukáš Bauer.

Jan Horník usedl do křesla starosty poprvé v roce 1990. „Aktivní jsme ale začali být někdy v roce 1987, kdy na Božím Daru fungoval občanský výbor 50 města Jáchymov. V té době situace vygradovala tak, že u nás nikdo nesekal trávu, v zimě nám třeba nikdo čtvrt roku nevyvezl popel. Tehdy jsme si uvědomili, že musíme začít něco dělat. Rozhodli jsme se zaktivizovat náš občanský výbor, jehož jsem byl tajemníkem, tedy spíš zapisovatelem. Někdy v roce 1988 jsme začali žádat o osamostatnění obce,“ vzpomíná starosta.

Odtrhnout se obci podařilo až po revoluci. „Týž člověk, který nejdřív odtržení od Jáchymova nepovolil, mě informoval, že se můžeme osamostatnit. Když jsem se ho zeptal, co ta změna, odpověděl mi, že teď už půjde všechno. A my udělali volby. Postavili jsme dvě kandidátky po osmnácti lidech. Kdo měl nejvíc hlasů, dostal se do zastupitelstva. Z toho pak vzešla volba starosty a místostarosty. Takže já jsem se ke starostování dostal jako slepý k houslím,“ líčí začátky své politické kariéry na komunální úrovni starosta.

O tom, že by pověsil starostování na hřebík, prý za 28 let nikdy neuvažoval. „To mě nikdy nenapadlo. Vždy jsem si řekl, že něco musím probojovat, tak proč bych toho měl nechávat? Ať toho nechají ti, kteří jsou na druhé straně,“ vysvětluje svůj postoj.

Před čtrnácti lety se Jan Horník stal také senátorem. Za čtyři roky by měl pozici v Senátu obhajovat. „Před dvěma lety jsem řekl, že obhajovat nebudu. Každý by měl někdy udělat radikální řez. I když se říká, nikdy neříkej nikdy. Pokud by ale měl v příštích volbách ještě zájem další kandidát hnutí STAN, třeba současný primátor Karlových varů Petr Kulhánek, a já už nekandidoval, tak bych ho podpořil. Bylo by to takové zacyklení. Otec Petra Vladimír byl v Senátu od začátku. Pak já, a pak zase Kulhánek… Bylo by to zajímavé,“ dodává Jan Horník.