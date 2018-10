Sesazený starosta míří opět do čela Chebu, Volba pro město má většinu

Chebští voliči tak zařídili fenomenální návrat exstarosty Antonína Jalovce z Volby pro město (VPM), který byl loni odvolán jen pár dnů před Vánocemi. Jeho uskupení drží sedmnáct ze třiceti křesel v zastupitelstvu.

Druhé nejúspěšnější ANO získalo stejně jako před čtyřmi lety pět zastupitelů, Koalice pro Cheb, Piráti a KSČM mají po dvou mandátech, Hnutí 2018 a ODS po jednom. Další tradiční strany propadly.

„Počítal jsem s tím, že volby nejspíše vyhrajeme, ale že to bude v takovém rozsahu a s takovým náskokem, to jsem nečekal,“ řekl krátce po oznámení výsledků voleb Antonín Jalovec. Ačkoli jeho hnutí získalo v zastupitelstvu většinu, bude o spolupráci jednat s ostatními stranami.

„Jediní, s kým do koalice nechceme, je KSČM. Programově a názorově se ale nejvíc shodujeme s Piráty, Koalicí pro Cheb a Hnutím 2018,“ zamyslel se.

První jednání probíhala už v neděli. „Ale nejprve jsme se museli setkat my sami, abychom si ujasnili, co vlastně chceme,“ uvedl Miroslav Plevný, dvojka na kandidátce VPM.

Ten se domnívá, že za úspěchem strany jsou přijatelní kandidáti, kteří navíc voliče nijak výrazně nezklamali.

„Voliči jsou na ty klasické strany asi hodně naštvaní,“ zaspekuloval se smíchem Plevný. Narážel přitom na skutečnost, že komunální politika v Chebu zažila v posledních letech hned několik nepříliš populárních kotrmelců a zvratů.

„V Chebu se vytvořily dva protikladné tábory. Volby naprosto jednoznačně ukázaly, že lidé preferují naše pojetí politiky, která není zatížena zákulisními čachry, dohadováním a obsazováním vlivných pozic. To mne velmi těší,“ vysvětlil Jalovec.

Nové vedení města se podle jeho slov chce vůči těmto praktikám vymezit. Politika v Chebu by v pojetí VPM měla být transparentní a lidem srozumitelná. Jalovec doufá, že se nyní politická atmosféra ve městě zklidní a že vítěz voleb najde partnery pro vytvoření přirozené koalice.

„Věřím, že i soužití v budoucí koalici bude podstatně klidnější a že zajistí Chebu čtyři roky politického klidu bez nějakých dramatických změn na postech starosty a výměn koalice,“ shrnul. Vyjádřil se i k diskutované vyhlášce o hazardu, kterou zastupitelstvo před volbami změnilo.

„Předně bude záležet i na našich koaličních partnerech, co si oni o tomto problému myslí. Nicméně předpokládám, že se vyhlášku pokusíme zvrátit. Podle nás je chybně formulovaná a město ohrožuje. Takže se na to znovu podíváme, pokusíme se nějakou novou formu vyhlášky projednat dopředu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a ústavními právníky, abychom případným pokutám zamezili,“ dodal Jalovec.

Dosavadního starostu Zdeňka Hrkala, lídra ANO, druhé nejsilnější strany v Chebu, překvapilo nejen drtivé vítězství VPM, ale i propad tradičních politických stran. Hrkal nepředpokládá, že by ANO dostalo od VPM nabídku na vytvoření koalice.

„Nemyslím si, že by nás oslovili. Vůči nám se jasně vymezili a s tolika mandáty to ani nepotřebují. Ale pokud se tak stane, jsme připraveni,“ řekl Hrkal.

Podle jeho názoru volby silně ovlivnilo dění kolem vyhlášky o hazardu. „Rozhodně to mělo velký vliv. Myslím, že lidé nepochopili, že se nejedná o návrat hazardu do města, ale o to, že jsme se snažili Cheb ochránit před sankcemi a pokutami,“ dodal Hrkal.