Nejstarší kandidátce je 94 let, v kraji o hlasy bojuje i patnáct studentů

V celém kraji se zkusí do obecních a městských zastupitelstev probojovat na šest desítek subjektů, mezi kterými je řada koaličních uskupení a sdružení.

Zajímavosti z kandidátních listin 94 let je nejstarší kandidátce nejen v Karlovarském kraji, ale i v celé republice

nejen v Karlovarském kraji, ale i v celé republice 15 kandidátů je těch, kteří teprve dovršili zákonnou věkovou hranici 18 let

48 let činí průměrný věk všech kandidátů. Mužům je průměrně 49 let, ženám 47

Vůbec nejstarším kandidátem, a to i v České republice, je stejně jako před čtyřmi lety karlovarská důchodkyně Vlasta Moravcová. Nyní je jí 94 let. Stejným věkem se pyšní už jen jeden z kandidátů v Libereckém kraji.

Vlastu Moravcovou na 32. místo postavila Občanská demokratická strana s podporou Strany soukromníků ČR a Mladých konzervativců. Lídrem je zastupitel a projektant Petr Bursík.

Nejmladšími kandidáty jsou naopak osmnáctiletí studenti. Těch je v celém kraji patnáct. Dostat se díky říjnovým volbám do komunální politiky zkouší ponejvíce sdružení nezávislých nebo místní sdružení. Jde o 1 920 lidí, což představuje 33,16 procenta. Pro srovnání při posledních komunálních volbách jich bylo 2 060.

Na druhém místě jsou zástupci Komunistické strany Čech a Moravy, za kterou v celém regionu kandiduje 475 zájemců, tedy 8,20 procenta. Třetí v pořadí je ČSSD se 407 kandidáty a po ní následuje hnutí ANO se 318 lidmi, což je 5,49 procenta. Oproti posledním volbám ANO poskočilo, neboť bylo co do počtu lidí až šesté. Na pátém místě je ODS, za kterou zkouší uspět 219 kandidátů.

Před čtyřmi lety bylo zájemců o zastupitelská křesla o něco více, a to 6 247. Nyní jich je 5 790. Strany a hnutí v kraji zapsaly na kandidátky 2 027 žen, což představuje 35,01 procenta. Nejvíce kandidátů je ve věkové skupině šedesát plus, konkrétně jde o 1286 lidí. Druhou nejpočetnější skupinou čítající 961 lidí je věková skupina 40 až 44 let. Průměrný věk všech ale činí lehce přes 48 let, přičemž o něco starší jsou muži. Průměr mluví o tom, že se jim blíží 49. rok, ženám je průměrně 47 let.

Na volby už se několik týdnů připravují úředníci měst a obcí. Například Karlovy Vary na začátku týdne poptávaly přibližně padesát lidí na členství v komisích a také do pozic náhradníků.

„Oslovili jsme proto naše městské organizace, tedy příspěvkové organizace, obchodní společnosti, například školy, Dopravní podnik Kalovy Vary, KV Arenu, Správu lázeňských parků a tak dále. Oslovíme i sportovní organizace, zda by ve svých řadách našly zájemce o práci ve volebních komisích,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Radnice očekává, že jasnější přehled ohledně chybějících lidí bude mít koncem týdne. „Na pátek je totiž svoláno první zasedání okrskových volebních komisí, po kterém budeme vědět, kolik stranami nominovaných a z řad veřejnosti přihlášených zájemců skutečně dorazí,“ doplnila mluvčí.

Naopak potíže se sháněním lidí nemají v Sokolově. Podle vedoucí odboru tajemníka Dagmar Maškové už jsou tamní komise plné. Stejné je to i v Chebu. „Volební komise jsou obsazené, strany dodaly poměrně dost členů, takže nebyl žádný problém,“ uvedl Tomáš Ivanin z chebské radnice.