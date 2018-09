Začala ostrá část volební kampaně, v Karlovarském kraji vyjde na statisíce

V Karlových Varech tentokrát kandiduje hned patnáct uskupení, včetně primátorovy Karlovarské občasné alternativy (KOA). Do vedení města se chce dostat již potřetí. Petr Kulhánek předpokládá, že KOA vloží do kampaně zhruba 350 tisíc korun.

„Kampaň si financujeme čistě z vlastních zdrojů. Zastupitelé dávají do hnutí prostředky, které získají coby zastupitelskou odměnu. Lze lehce spočítat, že z našich devíti mandátů je to dohromady pár set tisíc korun,“ uvedl. KOA podle něj sází na veškeré dostupné komunikační kanály, tedy třeba na plakáty, billboardy a sociální sítě, na kterých je hnutí aktivní již od června a odkazuje na web uskupení.

Ještě zajímavější částku si na boj v krajském městě vyčlenilo hnutí ANO, do jehož čela se postavila generální ředitelka Grandhotelu Pupp Andrea Pfeffer Ferklová. Podle krajské mluvčí ANO Gabriely Dostálové má hnutí v Karlových Varech na kampaň schválený finanční rámec 500 tisíc korun. „Neznamená to ale, že se tato částka nutně vyčerpá celá,“ informovala.

Jako v předešlých kampaních sází ANO na osobní kontakt s voliči. „Máme osvědčené akce, kterých se určitě budeme držet, plánujeme ale i řadu novinek. Samozřejmě, že budeme vidět i na billboardech a bannerech či plakátech. Nepodceňujeme ani on-line kampaň,“ vyjmenovala mluvčí.

Se stejně vysokým rozpočtem rozjeli předvolební snažení i Starostové a nezávislí společně s TOP 09 v čele s Jiřím Brožem. Stát je bude lehce pod 500 tisíc korun. Využít chtějí například reklamu na venkovních plochách, tiskové materiály i sociální sítě. „Programové priority budou představovány v průběhu volební kampaně,“ uvedl krajský tajemník STAN Erich Kříž.

O něco méně peněz investuje Česká pirátská strana. V Karlových Varech to bude 265 500 korun. „Počítáme hlavně s kontaktní kampaní. Budeme ve všech koutech města a postupně navštívíme všechny čtvrtě. Máme jen bannery, které vyvěšují naši příznivci a sympatizanti a letos budeme mít i reklamu na lampách, což je novinka,“ vyjmenoval lídr Jindřich Čermák. Piráti jsou podle něj aktivní i na sociálních sítích a má pocit, že jsou na nich vidět asi nejvíc ze všech karlovarských stran.

Do 200 tisíc kotun chce do předvolebního boje vložit Občanská demokratická strana. Podle předsedy regionálního sdružení ODS Jiřího Vaněčka už je hotová kampaň po sociálních sítích a venkovní kampaň, tedy billboardy, plachty a podobně. Stejně jako v předchozích letech si karlovarská ODS dělá vše sama.

„Scházíme se po večerech v našem volném čase, nemáme žádnou agenturu, ani organizátora,“ prozradil Jiří Vaněček. Do kampaně vloží občanští demokraté peníze místního sdružení a příspěvky jednotlivých kandidátů.

Okolo 200 tisíc investuje také koaliční uskupení Zvolitelných, které vede radní za KDU-ČLS Jan Klíma. „Kampaň bude vypadat tak, že nebudeme nikoho napadat, právě naopak budeme chtít spolupracovat dále v koalici,“ řekl.

V případě hnutí O co jim jde?!, které patří v současné době k nejhlasitější opozici, se náklady vyšplhají na zhruba 130 až 140 tisíc korun. „Stěžejní jsou naše bannery, které máme na balkonech a plotech u našich příznivců. Budeme dělat mítinky, setkání s občany a tak dále,“ řekl zastupitel hnutí Jaroslav Fujdiar, který je dvojkou na kandidátce.

Asi sto tisíc korun do kampaně pošle sociální demokracie. „V rámci našich velmi omezených finančních možností počítáme s distribucí nějakých materiálů a letáků během září až do doby, kdy to bude možné,“ řekl Martin Havel, který je karlovarskou dvojkou ČSSD.

Okolo 70 tisíc vydá KSČM. Podle předsedy karlovarských komunistů Josefa Murča strana počítá jak s plakáty, inzercí, letáky či dárkovými předměty, tak s kontaktní kampaní. „Zatím ale nemáme termín, počítáme s tím, že pokryjeme centrum Karlových Varů a některé čtvrti. Tradičně jsme byli v Drahovicích, Staré Roli, Tuhnicích a Doubí,“ řekl.

Kolik peněz celkem vloží do boje, zatím nevědí Karlovaráci. Podle dvojky kandidátky Hany Zemanové shánějí sponzory a vzájemně se skládají. „Nějaké peníze už jsme vybrali a spustili billboardovou kampaň. Budeme mít také kampaň kontaktní, během které chceme jezdit se stánky po městě, informovat občany o našem volebním programu a bavit se s nimi o tom, co by si přáli změnit,“ uvedla.