Málokdo chce obětovat volný víkend, volebním komisím chybí dobrovolníci

Úředníci z radnic vyrážejí verbovat do škol, domovů pro seniory, často ale marně. „Vysvětlení, proč o práci v komisích není zájem, je asi velmi jednoduché - nejspíš nízká odměna,“ uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Peníze vyplácí ze svého stát a činí 1300 korun pro člena a 1600 korun pro předsedu volební komise.

Práce v komisích volby se konají 20. a 21. října 2017

2017 do komisí si nejprve své lidi nominují politické strany, až poté jsou při nedostatku členů vyzváni zástupci veřejnosti

odměna za oba dny činí 1300 korun hrubého pro člena a 1600 korun hrubého pro předsedu (volí se losem), zdaněno 15% zálohovou daní

za oba dny činí 1300 korun hrubého pro člena a 1600 korun hrubého pro předsedu (volí se losem), zdaněno 15% zálohovou daní nejvíce lidí v kraji chybí do komisí v Karlových Varech. Případní zájemci v krajském městě se mohou ozvat na 353 151 223 nebo napsat m.kosikova@mmkv.cz

„Odměna je zdaněná zálohovou daní ve výši 15 procent, to znamená teoreticky 1105 korun pro člena a 1360 korun pro předsedu čistého, což je za dva dny práce nezajímavé i pro studenty a rozhodně nezajímavé pro lidi ve středním věku. Nemluvím teď o tom, že by si měli nějak extrémně vydělat, ale málokdo je ochoten obětovat svůj víkend výměnou za takovou odměnu,“ popsal z praxe Kopál.

Jen v Karlových Varech chybí okolo 280 zájemců. „Členy komisí sháníme, kde se dá. Hledáme je pomocí radničních listů, agitujeme v ostatních médiích, ale třeba i na středních školách nebo prostřednictvím sociálních sítí,“ konstatoval Kopál.

Problém se každý rok zhoršuje, i proto Karlovy Vary už několik let situaci připomínkují a žádají o zvýšení odměn pro brigádníky.

Volby zachraňují úředníci

Přesto každé volby zachraňují samotní úředníci z magistrátu. „Každých voleb se účastní přibližně 150 úředníků magistrátu, ať už jako zapisovatelé, členové nebo náhradníci. Bez nich by volby nebylo vůbec myslitelné zvládnout. Ale ani všichni úředníci magistrátu by sami nezajistili potřebný počet lidí do komisí. Nutně potřebujeme i lidi z veřejnosti,“ vyzval Kopál.



Na nízké odměny upozorňuje i studentka z Ostrova, která v minulosti v komisi zasedla. „Chtěla jsem si trochu přivydělat, ale spíše jsem se chtěla podívat, jak volby vypadají z první řady. Je to zkušenost k nezaplacení, když už odměna pokryje sotva celodenní svačinu,“ podotkla Klára Hornová.



Nedostatek lidí je i v Chebu, kde budou také muset vypomoci úředníci.

„Oslovujeme místní střední školy, ale odezva ze strany studentů není moc velká. Odměna za práci v komisích stagnuje a studenti si na brigádách za stejné období přijdou na lepší peníze,“ popsala mluvčí Chebu Simona Liptáková.

Problémy zažívají v regionu především velká města, naopak v obcích a městečkách je po členství v komisi velká poptávka.

„U nás evidujeme každé volby spíše přetlak uchazečů. Máme čtyři okresky a hodně seniorů a maminek na mateřské, pro které je to výborná brigáda. A navíc to máme do každé volební místnosti kousek,“ popsala opačný problém starostka Nové Role Jitka Pokorná.