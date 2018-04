Karlovy Vary se bojí, že jim likvidace ropných kalů odradí lázeňské hosty

Odborníci na lázeňství se obávají, že se pacienti nebudou chtít léčit ve městě, v jehož blízkosti se zpracovávají toxické látky. Vřesová totiž leží od krajského města vzdušnou čarou pouhých zhruba deset kilometrů.



Lázeňské hosty by podle komise mohla přítomnost kalů odradit i přesto, že se materiál podle Sokolovské uhelné dostává do Vřesové v hermeticky uzavřených kontejnerech, cestou nepřichází do styku s okolním prostředím, není v areálu nikde skladovaný a míří rovnou ke zpracování.



„Komise lázeňství logicky preferuje a brání lázeňství a lázeňskou destinaci Karlovy Vary. Proto mám prozkoumat povolení, které fakticky umožnilo Sokolovské uhelné dovážet a zplyňovat nebezpečné kaly. Komise mi zároveň uložila, abych vyvinul veškeré úsilí k tomu, aby se zplyňování týkalo pokud možno jen kalů z lokální zátěže,“ uvedl Petr Kulhánek.

O tom, že by mohl celý proces zvrátit, ale pochybuje. Přesto řekl, že se sejde s právníky, aby zjistil, jaká je situace.

„Pak bude záležet na diskusi se Sokolovskou uhelnou a s tím, kdo proces dozoruje, tedy Karlovarským krajem, nebo s tím, kdo proces monitoruje, což je Česká inspekce životního prostředí,“ vyjmenoval Kulhánek.

Primátor nyní čeká na protokol z kontroly, která se uskutečnila za začátku zplyňování ve Vřesové. Podle něj by proces neměl mít žádný vliv na životní prostředí. „To je pro mě z pohledu města zásadní,“ uvedl.

Ve Vřesové už zpracovali první kontejnery kalů

Zmínil přitom ujištění zástupců Sokolovské uhelné, kterého se starostům měst a obcí dostalo při nedávné diskusi. Podle něj dochází ve Vřesové ke zplyňování už řadu let, jen se do uhlí přimíchávaly kaly ze zdejšího regionu.

Sokolovská uhelná tento týden na webu oznámila, že úspěšně zpracovala první kontejnery kalů z lagun Ostramo, na což dohlížela Česká inspekce životního prostředí.

„Ta konstatovala, že ze strany společnosti byla dodržena všechna kritéria umožňující ekologické zpracování těchto kalů,“ oznámila Sokolovská uhelná.

„Výsledným produktem tlakového zplyňování je energetický plyn a generátorová škvára využívaná jako stavební materiál, vedlejším pak vysoce čistá kyselina sírová, která se dále využívá v průmyslu,“ uvedla společnost. Dodala, že celý proces bude i nadále pod kontrolou, a to i namátkovou ze strany státních úřadů.