Karlovarské Vřídlo zůstává v centru dění. Opozice chce zvláštní komisi

V komisi by měli usednout jak městští zastupitelé, tak zástupci iniciátorů všelidového hlasování. Ti by měli nejen koordinovat komise a výbory, ale také shromažďovat veškeré informace na jednom místě o plánech a pracích na Vřídelní kolonádě tak, aby byly přístupné všem lidem.

„Hlavně však by tato komise měla zabránit případným osobním nevraživostem, negativním emocím a jiným neshodám, které by bez přímé komunikace mohly na základě informačního šumu vyvstat. Množství hlasů ‚ano‘ v neúspěšném referendu jasně ukazuje, že lidem v našem městě osud této lokality není lhostejný. To by nás všechny společně mělo zavázat ke spolupráci,“ uvedl člen hnutí Pavel Bouška.

Karlovaráci chtějí návrh předložit na zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční příští týden v úterý. Pavel Bouška také zmínil, že výsledky referenda nikoho neopravňují k jásotu a výskání.

„Buďme pokorní. K jeho platnosti chybělo málo a poměr sil přišedších byl jednoznačný: pro repliku. Je to pro mne, pro nás, jasný pokyn, abychom se všichni pokusili domluvit na optimálním řešení,“ uvedl.

Primátor Petr Kulhánek zatím návrh Karlovaráků ani nezhodnotil, ani nekomentoval. „Chci se nejdříve zeptat, kde vidí přidanou hodnotu této skupiny. Chybí mi tam zastoupení odborníků,“ uvedl.

Vedení karlovarské radnice by mělo zastupitelům v úterý také předložit materiál o tom, kolik peněz a kdy do záchrany současné kolonády půjde či jak to bude mezinárodní architektonickou soutěží na nové dílo. Tento návrh Karlovaráků zastupitelé schválili loni v prosinci.

Ačkoli výsledek referenda oznámila komise v sobotu před osmou večer, v pondělí se kvůli sčítání hlasů sešla znovu. Jak upozornili například zástupci opozičního hnutí O co jim jde?!, v zápisu nesouhlasil součet hlasů voličů, kteří chtěli repliku, jejích odpůrců a těch, kteří se zdrželi.

„V pondělí se opět sešla místní komise, která byla upozorněna na tento nesoulad. Zjistila, že některé hlasy byly započítané mezi neplatné, ačkoli byly platné, ale neurčité, tedy se volič zdržel. Vydala k tomu opravné vyjádření a opravený přepočet,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál. Zároveň ubezpečil, že ani po přepočítání hlasů se výsledek referenda nezměnil.

Členové přípravného výboru nyní zvažují, co dál. Své příznivce na sociální síti ujistili, že se nevzdávají. Někteří připustili možnost, že začnou sbírat hlasy pro další referendum, které by opět požadovalo nahrazení kolonády replikou. První všelidové hlasování stálo město 900 tisíc korun.