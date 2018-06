Karlovy Vary na čas přesunou technologii Vřídla do náhradních prostor

Na druhou etapu opravy kolonády, která je v havarijním stavu, posílá vedení města dalších bezmála 22 milionů korun. Na podzim chce za tyto peníze vystěhovat speciální technologii pod budovou do kontejnerů vedle bývalého lázeňského domu Bílý lev. Hotovo by mělo být během příštího jara.

„Máme rok zpoždění, protože jsme to chtěli mít hotové do zahájení letošní lázeňské sezony. To se nám nepovedlo kvůli tomu, že jsme se tři čtvrtě roku dohadovali ohledně přesunu. Nyní jsme ale dospěli ke zdárnému konci a Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád začne přestěhování takzvané krenotechnologie řešit,“ informoval primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Provoz Vřídelní kolonády by neměla druhá etap opravy nijak omezit. Radnice chce nejdříve připravit kontejnery a vše vyzkoušet na zelené louce. Základní napojení speciální technologie by mělo trvat jeden až tři dny.

„Pod bývalým vývěrem Vřídla napojíme vrty, které protáhneme pod řečištěm Teplé dál do připravených kontejnerů. Kromě toho počítáme i dalšími venkovními pracemi,“ popsal Bruštík.

Podlaha se musí vyměnit

Kromě Vřídla vystěhovaného před dvěma lety se mimo budovu kolonády přesune také jedno z pítek. Momentálně jich je tam pět, přičemž dvě jsou kvůli špatnému stavu podlahy mimo provoz.

Podlahu musí město celou vyměnit, sundat a opravit vřídelní kupoli, obvodové zdi, vyměnit traverzy, beton i izolaci. Teprve poté se nejteplejší karlovarský pramen bude moci vrátit zpět do své kolonády.

„Odhaduji, že kompletní oprava vyjde na nějakých třicet až čtyřicet milionů korun. Její životnost by se pak měla prodloužit na patnáct až dvacet let a vydrží do doby, než kancelář architektury města vypíše architektonickou soutěž na novou kolonádu,“ řekl náměstek.

Zmínil, že o budovu se v minulosti nikdo pořádně nestaral. Přitom pokud by do ní město investovalo kolem dvou milionů ročně, nemusel její špatný stav dojít tak daleko.

Nejdřív je nutné vyřešit havarijní stav

Vedení karlovarské radnice nyní dostalo na stůl závěrečnou zprávu týkající se technického průzkumu kolonády. Na dalších potřebných dokumentech souvisejících s opravou má spolupracovat právě s kanceláří architektury města.

„Jde o přípravu materiálu, který stanoví rozsah a postup prací potřebných k odstranění havarijního stavu podzemních a nadzemních částí objektu Vřídelní kolonády, včetně harmonogramu prací, jejich předpokládaných nákladů a návrhu jejich financování,“ vyjmenovala mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Technický průzkum se zmiňuje o tom, že zjištěné závady a havárie lze dosažitelným způsobem opravit.

„Přednostně je nutné vyřešit havarijní stav haly výtrysku včetně suterénních prostor, prostory pítek a přemostění řeky,“ stojí v něm. Až poté se má město pustit do dalších prvků. Má vše ale dobře promyslet.

Železobetonová kolonáda ve funkcionalistickém slohu postavená podle projektu architekta Jaroslava Otruby je součástí Karlových Varů od roku 1975.

Loni na podzim se kvůli ní konalo v krajském městě vůbec první referendum. Lidé v něm rozhodovali o tom, zda ji nahradí replika litinové kolonády Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Všelidové hlasování jen těsně neprošlo a v současné době se jím ještě zabývá soud (podrobněji v článku Referendum o Vřídelní kolonádě platí, rozhodl krajský soud).