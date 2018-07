Technické srdce Vřídelní kolonády přestěhují do speciálních kontejnerů

„Podobná operace se v Čechách asi neuskutečnila,“ uvedl primátor města Petr Kulhánek.

Technické srdce kolonády se z prostoru pod budovou přemístí k bývalému lázeňskému domu Bílý lev. „Právě u něj by mělo být šest kontejnerů na sobě, ve kterých budou čerpadla, různé měřicí přístroje, prostě to vše, co dnes máte pod zemí tak, aby tryskalo Vřídlo, fungovala pítka a do hotelů šla vřídelní voda,“ popsal náměstek primátora pro investice Čestmír Bruštík.

Technologii v kontejnerech bude stejně jako současné centrum v suterénu budovy obsluhovat Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád.

Zastupitelé už na duhou etapu odsouhlasili bezmála 22 milionů korun a radnice připravuje výběrové řízení. Podle Čestmíra Bruštíka nebude, i přes jistou unikátnost akce, nikoho předem poptávat.

„Při takto velké zakázce nemůžeme nikoho oslovit přímo. Pokud se do výběrového řízení přihlásí jen jeden zájemce, můžeme po vyhodnocení vzít i onoho jednoho, protože jich na trhu není tolik,“ uvedl.

Dodal, že na zakázku bude dohlížet advokátní kancelář, aby ji nemohl nikdo napadnout.

Přesun technologie a další související práce by měly být hotové do zahájení příští lázeňské sezony. Třetí etapu rekonstrukce má na starosti nová Kancelář architektury města. Zastupitelé ji budou řešit na podzim.