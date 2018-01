Referendum o Vřídlu půjde před soud, advokát podal návrh na neplatnost

Advokát uvedl, že tak učinil jako karlovarský patriot. Referendum se uskutečnilo společně s prvním kolem prezidentské volby a je neplatné kvůli tomu, že přišlo málo voličů. Chyběly ale pouze desítky hlasů.

„Skutečnost, že chybělo méně jak 300 hlasů a více jak 74 % všech hlasujících hlasovalo pro, je existenčně důležitá pro naši obec, která do dnes trpí vyhnáním 95 % obyvatel po roce 1945. Je to poprvé v novodobé historii našeho města, kdy jsme se jako obyvatelé jasně a zřetelně, na dobrovolnické bázi, vyjádřili k srdci našeho města, což Vřídlo je,“ uvedl advokát v prohlášení.

Po sečtení všech hlasů upozornilo karlovarské opoziční hnutí O co jim jde?! na to, že součet hlasů nesedí. V pondělí se tak kvůli tomu znovu sešla komise a zápis upravila.

„Vzhledem k tomu, že město Karlovy Vary samo přiznalo chybné sčítání hlasů, je potřeba objasnit, zdali obec vzhledem k referendu splnila všechny podmínky dané zákony či nikolivěk,“ uvedl advokát.

Zmínil, že návrh sepsal v lásce ke svému městu a obyvatelům, kterých si váží. Pokud by u soudu s návrhem uspěl, mohlo by to vést i k opakování referenda. Podání žaloby v minulých dnech nevyloučili ani členové přípravného výboru. Ti jsou nespokojení s tím, že magistrát z technických důvodů některé místnosti pro referendum umístil jinam, než byly ty pro prezidentskou volbu.