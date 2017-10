Zdravotní sestry nemusí složitě dojíždět, začaly studovat ve Varech

První studentky mají po víkendu za sebou třetí vyučovací blok. Do školy ovšem nemusejí složitě dojíždět. Teoretickou výuku absolvují zejména v budově karlovarské zdravotnické školy, praxi v nemocnicích v Karlových Varech a Chebu.

„Překvapil nás už samotný zájem přihlášených. Protože jsme věděli, že je třeba přijmout jich větší počet, nakonec jich bylo 32. Zapsalo se 26 studentek, my cílili na dvacet. V tuto chvíli myslím, že studium zhruba tři zájemci vzdali, ale toto číslo je očekávatelné,“ uvedla Jaroslava Nováková, proděkanka fakulty.

Její zástupce potěšila podpora kraje a nemocnic. „Zaměstnavatelé své pracovníky nalákali nebo jim slíbili, že je podpoří. To je velmi důležité, protože studium lehké není, při zaměstnání už vůbec ne,“ podotkla proděkanka.

Ve hře byl i Cheb, nakonec vyhrály Karlovy Vary

Kraj začal s univerzitou o výuce jednat letos v únoru. Usiloval o to, aby se výuka týkala především Chebu. Univerzita už tam má svou ekonomickou fakultu, kraj nemocnici i střední zdravotnickou školu. Zástupci univerzity se ale nakonec přiklonili ke Karlovým Varům.

„Respektujeme, že si je vybrali. V Chebu navíc umožnili praktickou výuku. Bylo by skvělé, pokud by byl o studium zájem tak veliký, že by v Chebu mohlo vzniknout ještě druhé konzultační středisko. Jsme připraveni splnit v tomto ohledu univerzitě všechna přání,“ ujistil krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

Ředitelka karlovarské zdravotnické školy Hana Švejstilová uvedla, že byla s kolegy postavena před hotovou věc. Vytvořit zázemí pro univerzitu ale hravě zvládli. „Zkušenosti máme, protože u nás funguje také vyšší odborná škola zdravotnická. Jediné, čeho jsme se obávali, bylo, že ji nenaplníme, což se kupodivu nestalo,“ uvedla s tím, že je spokojená.

Fakulta zdravotnických studií není první, se kterou kraj navázal spolupráci. Podle radního pro školství Jaroslava Bradáče je stále možnost získávat dotace, které podporují výuku budoucích učitelů, a v regionu by měla v budoucnu začít také delší čas připravovaná výuka strojírenství. „Poslední varianta, o které jsme diskutovali, byla ta, že by se otevíralo každý druhý rok,“ uvedl Jaroslav Bradáč.

Vedení kraje si od zahájení výuky Fakulty zdravotnických studií slibuje i to, že pomůže regionu vyřešit nedostatek zdravotních sester. Ještě před časem jich chybělo 150, nyní jich je 130. „Podařilo se nám nalákat pár děvčat ze Slovenska, máme skupinku sester z Ruska a v jednání jsou další z Ukrajiny,“ vyjmenoval Jan Bureš.

Kraj přispěl univerzitě na výuku v zimním semestru 835 tisíci korunami, od ledna už ji bude platit ZČU ze svého rozpočtu.

Studentky mají výuku rozdělenou do bloků a za semestr jich absolvují šest. Čtyři na ně čekají v Karlových Varech, dva v Plzni. Do školy chodí vždy od pátku do neděle a vyučují je odborníci z fakulty. V zimním semestru mají například anatomii, biofyziku, ošetřovatelství či první pomoc.