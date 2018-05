Tolerovaná šikana a útěky. O žlutický výchovný ústav se zajímá policie

Česká školní inspekce dokonce v polovině minulého roku došla k názoru, že žlutické zařízení není bezpečným místem pro výchovu a vzdělávání dětí. Dění v ústavu nyní prošetřuje i policie.

Jeden z bývalých zaměstnanců Milan Burger totiž podal trestní oznámení kvůli podezření, že to, co se tam dělo, hraničí s trestnými činy.

Policejní mluvčí Kateřina Böhmová potvrdila, že policie se věcí zabývá. Vzhledem k počáteční fázi vyšetřování však podrobnosti nesdělila.

Výchovný ústav a dětský domov ve Žluticích Výchovný ústav má kapacitu dvanáct chlapců. Stará se o hochy se závažnými poruchami chování s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou.

Stejnou kapacitu má i dětský domov se školou.

Zařízení podle internetových stránek pečuje až o čtyřiadvacet hochů ve věku od tří do osmnácti, případně devatenácti let.

Děti mají k dispozici základní a střední školu s jídelnou.

„Vše, co nyní vyšlo najevo, je pravda. Dělo se to řadu let. Starší chovanci šikanovali mladší, brali jim v jídelně z talířů maso, nechávali je za sebe uklízet. Hoši se také vzájemně napadali, často i brutálně. Útěky byly na denním pořádku. Jenže se to neřešilo, všechno se tutlalo. Když jsem zasáhl, dostal jsem se k ředitelce na kobereček, že jsem vůči starším chovancům zaujatý. Upozornil jsem ji, že podám podnět školní inspekci, na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) a ministerstvo školství. A taky jsem to udělal,“ vzpomíná bývalý vychovatel Milan Burger.

Jenže na to sám doplatil. „Zanedlouho mi přišel z vedení vytýkací dopis. A po něm další. Na třetí jsem nečekal a odešel jsem sám. Jak jsem se později dozvěděl, inspekce stejně nic nezjistila. Všechno bylo křišťálově čisté,“ popsal svou zkušenost Burger.

Na problémy v ústavu a chování ředitelky upozorňovali i jiní zaměstnanci. Většinou ale anonymně, báli se o práci. Jejich svědectví přinesl v minulých dnech například deník Právo.

Česká školní inspekce byla ve Žluticích za posledních deset let sedmkrát. A to po upozornění i v rámci plánovaných návštěv. Ústav vyšel z kontroly většinou bez vážných nedostatků. Zjištěné závady se podle následných inspekčních zpráv dařilo odstranit.

Zlom přišel loni v lednu. „Zjištěná pochybení byla tak závažná, že byla naplánovaná další kontrola. Před jejím zahájením Česká školní inspekce navíc obdržela anonymní podnět, který konkrétně poukazoval na nedostatky v činnosti zařízení,“ konstatoval náměstek inspekce Ondřej Andrys.

Návštěva inspektorů dopadla pro ústav katastrofálně

Následná návštěva se uskutečnila na přelomu loňského května a června. Pro Žlutice dopadla katastrofálně.

„Bylo mimo jiné zjištěno, že se vedení zařízení nezabývá řešením rizikového chování a dalších sociálněpatologických jevů, že se neuskutečnila analýza současného stavu. Hodnoticí systém dětí není uplatňován jednotně a spravedlivě. Spolupráce mezi pedagogy, odbornými pracovníky i vedením zařízení je jen formální. Minimální přenos informací má negativní vliv na výchovu a vzdělávání umístěných dětí,“ upřesnil Andrys s tím, že výsledky kontroly zaslala inspekce zřizovateli ústavu, kterým je ministerstvo školství, a připravovala návrh na odvolání ředitelky.

Ta ale v září, necelé čtyři měsíce po provedené kontrole, požádala o uvolnění z funkce. Svůj post opustila letos posledního ledna. K závěrům kontrol se nevyjadřuje, zkontaktovat se ji nepodařilo ani redakci MF DNES. „Od února je ve funkci ředitele Jan Kubát,“ napsalo ministerstvo školství ve svém prohlášení.

Zda a nakolik se situace ve Žluticích změnila, však není jasné. Nový ředitel s médii nekomunikuje a se všemi dotazy odkazuje novináře na zřizovatele, tedy ministerstvo.

„Od listopadu loňského roku má žlutický ústav ve spolupráci s Diagnostickým ústavem Plzeň častější a podrobnější odborné metodické vedení, byla nastavena komunikace se zřizovatelem, která doposud chyběla. Probíhá výběrové řízení na psychologa. Dvě nové učitelky nastoupí letos v září,“ uvedlo ministerstvo.