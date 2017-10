Vánoční večeře zdraží kvůli rybám. O kolik, rybáři zatím nevědí

Jedním z prvních rybářských svazů, který se pustil do výlovu, je již tradičně ten v Aši. Důvodem je vyšší nadmořská výška a s tím spojené rychleji se zhoršující počasí.

Výlovy rybníků v Karlovarském kraji 1. října od 8:00 rybník Rohlík Aš

15. října od 8:00 rybník Pramenný Aš

19. a 20. října od 8:30 rybník Regent u Chodové Plané

25. října od 9:00 rybník Nad cestou Nová Role

26. října od 8:30 rybník Betlém u Teplé

27. a 28. října od 8:30 rybník Amerika u Františkových Lázní

28. října od 8:30 rybník Devátý Ostrov

„Zatím se ale jedná jen o rybníky, kde máme malé ryby. Ta hlavní práce přijde teprve v říjnu,“ uvedl předseda Českého rybářského svazu v Aši Radomír Duchaj. Výše umístěné rybníky mají i další výhodu, a to minimální množství kormoránů, kteří každoročně napáchají velké škody.

„Novým trendem je ale příchod bobrů a vyder z Německa. Tam se jim velice daří, a jak tam ubývá místa, stěhují se k nám,“ povzdechl si Duchaj.

Mírná skepse vládne u největšího dodavatele ryb v kraji, a to v Rybářství Mariánské Lázně. „Málo vody, útoky kormoránů, letos bude méně ryb než v minulých letech,“ sdělil jednatel rybářství Zdeněk Mašek.

Milovníci ryb si tak budou muset připlatit, a to se týká i přípravy tradiční štědrovečerní večeře. „Budeme zdražovat. O kolik, to zatím není jasné, ale cena vyroste. Vše okolo nás zdražuje a my to nemůžeme přehlížet. K tomu je nutné připomenout, že o naše ryby je enormní zájem v zahraničí,“ vysvětlil Mašek s tím, že v minulých deseti letech se zdražovat nemuselo. „Jsou lepší a horší časy. A nyní holt platí to druhé,“ dodal Mašek.

Dobré zprávy z Ostrova

Jen pozitivní zprávy mají k letošní sezoně rybáři na Ostrovsku. „Díky kontrolním výlovům, které jsme prováděli po celou sezonu, očekáváme dobrý rok. Dařilo se přírůstku, ryby jsou zdravé a kvalitní,“ popsal hospodář z Českého rybářského svazu Ostrov Lumír Pála.

V Ostrově mají jednu obrovskou výhodu, díky které u nich vládne dobrá nálada. „Sami si připouštíme vodu, proto nás nepostihlo sucho jako například v jižních Čechách nebo na Moravě,“ vysvětlil Pála.

Jako každý rok i letos se mohou lidé těšit na tradiční výlov rybníku Devátý. „Každoročně zájem veřejnosti sílí, prodej čerstvých ryb je velmi oblíbený,“ potvrdil trend hospodář.

Téměř bezproblémovou sezonu měli i rybáři v Božičanech. „Jediné, co pro nás bylo nepříjemné, bylo uhynutí řady úhořů, kteří nezvládli přežít v horku. V létě nám tak popadalo dost kusů,“ vzpomněl jednatel Českého rybářského svazu Božičany Jaroslav Šimek.

Chybí mladá generace

S příchodem tradičních podzimních výlovů přichází pro rybáře starost v podobě hledání brigádníků. „Nikdo to nechce dělat. Mladí nemají zájem tahat se v bahně a manuálně pracovat, ti chtějí jen sedět u počítače,“ potvrzuje Duchaj z Aše.

Všude ale podobná krize není, naopak v Božičanech se naučili využívat lidi z veřejně prospěšných prací. „Kromě nás, přibližně 25 nadšenců, kteří to milujeme, využíváme těchto lidí a musím říct, že některým se to tak zalíbí, že chodí, i když už nemusí,“ překvapil Šimek.

Společně s rybáři se na výlovy těší i milovníci ryb po celém kraji. Na většině rybníků je s nimi spojený prodej živých ryb nebo rovnou možnost ochutnávek pokrmů z čerstvých kusů. Hitem posledních let je například na rybníce Amerika smažený kapr se salátem a podobně by tomu mělo být i letos.