Začal výlov rybníku Amerika, kapři skončí na štědrovečerních stolech

Nejen za nevšední podívanou, ale také třeba za ochutnávkou rybích specialit a nákupem ryb vyrazili v neděli ráno lidé k rybníku Amerika u Františkových Lázních. Jeho výlov potrvá do pondělí, a to do 14 hodin. V předchozích letech Amerika vydala vždy kolem 30 tun ryb.

„Chtěli bychom, aby to letos bylo stejné. Přejeme si to,“ uvedl Zdeněk Mašek, jednatel společnosti Rybářství Mariánské Lázně, které výlov pořádá. Celkem se na něm podílí kolem třech desítek lidí.

Dominantní rybou Ameriky podle jednatele stále zůstává kapr. „Kapři jsou určení pro vánoční trh, takže půjdou na sádky, kde budou až do Vánoc. Poté se budou prodávat v předvánočním prodeji,“ popsal Mašek.

Za jakou cenu je lidé nakonec seženou, ale nechtěl spekulovat. Podotkl, že bude záležet na tom, jak si ji nastaví jednotliví obchodníci. „U nás prodáváme kapra první třídy za 85 korun za kilo, výběrový kapr je za 95 korun za kilogram,“ řekl.

Amerika patří do rozlehlé rybniční soustavy rozprostřené ve stejnojmenném lesoparku. Na břehu rybníka vznikla koncem 19. století romantická výletní restaurace, poté přibyla zoologická zahrada. Nachází se tam také pláž a půjčovna loděk. V celé oblasti hnízdí velké množství vzácných vodních ptáků.