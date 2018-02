Opilci v Lokti kopali do koše i okapu a vytrhli kanálovou mříž

Osmnáctiletý mladík a jeho o tři roky starší kamarád to v polovině ledna nejprve přehnali s alkoholem. Pak se v noci potulovali po loketském náměstí a ničili vše, co jim přišlo do cesty.

„Mladší z nich nejprve poškodil ozdobný litinový koš, kopal do držáků, které zlomil a koš pak spadl ze stojanu na zem. Druhý mladík opakovaně kopal do okapu u domu, pak jej vytrhl a dále uprostřed ulice vytáhl kanálovou mříž a odhodil ji stranou,“ popsala výtržnosti krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Na cestě přes náměstí vandalové v ničení ještě pokračovali, poškodili například plastovou popelnici nebo prokopli dvířka u skříňky s uzávěrem plynu.

Mladíků si všimla policejní hlídka, která zrovna jela kontrolovat náměstí. Vandalové se sice snažili utéct, policisté je však chytili.

„Oba se k výtržnostem přiznali. Jelikož jevili značné známky podnapilosti a hrozilo, že budou v jednání pokračovat, policisté je zajistili a převezli do Sokolova na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění,“ uvedla Krejčí.

Škodu, kterou oba opilci při svém nočním řádění napáchali, spočítala policie na bezmála deset tisíc korun. Mladíci se nyní zpovídají z výtržnictví, mladší z dvojice navíc z poškození cizí věci.