Kolena se nám rozklepala až po požáru, říkají zachránkyně seniorů

Fakt, že v této nelehké zkoušce obstáli zaměstnanci Domova pro seniory na výbornou, ocenilo vedení Karlovarského kraje, hasičů, záchranářů i chebské radnice.

Kristina Jedličková a Adriana Tomancová. To jsou jména dvou pracovnic domova pro seniory, hrdinek okamžiku. Byla to Adriana Tomancová, která jako první na vznikající požár upozornila (o požáru podrobněji v článku Hasiči evakuovali domov pro seniory v Chebu, hořelo v jednom z bytů).

„Zrovna jsem na patře, kde oheň vypukl, koupala jednoho klienta. Když jsem vyšla na chodbu, zaregistrovala jsem kouř,“ popsala situaci z 27. července Tomancová. Když pak stiskla tlačítko alarmu, začal závod o životy dvou klientek zařízení, které bydlely v těsném sousedství požáru.

„Jednu se nám podařilo vyvést ven, druhou, která je upoutaná na lůžko, dostali z dosahu plamenů hasiči,“ řekla Kristina Jedličková.

Duchapřítomná seniorka upoutaná na lůžko se před štiplavým dýmem chránila dekou. Hasiči dorazili velmi rychle, takže i ona vyvázla bez následků.

Jen pět lidí odvezli záchranáři do nemocnice na pozorování. Dva se vrátili hned téhož dne, zbylí druhý den.

„To víte, že se nám potom rozklepala kolena. Ale převažoval pocit radosti z toho, že se nám podařilo vše zvládnout,“ shodly se obě pracovnice domova.

Byly to pro ně chvíle, kdy musely osobní zájmy stranou. „Ani na chvilku jsme nepřemýšlely o tom, že bychom dvě klientky nechaly na pospas požáru. Kdyby se to stalo znova, zareagovaly bychom stejně,“ dodaly ženy.

Jejich čin by podle slov hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové měl být vzorem všem. „Chce to obrovskou statečnost vrhnout se do plamenů,“ komentoval čin obou žen hejtmančin náměstek Petr Kubis, který bezprostředně poté, co se o požáru dozvěděl, vyrazil do Chebu. „Jsou to prostě ženy na svém místě,“ přizvukoval oběma krajským politikům starosta Chebu Zdeněk Hrkal.

Místo, kde kvůli závadě na lednici vypukl požár, je dnes už zase v původním stavu. Nepříjemná událost nakonec do chodu domova výrazně nezasáhla.

„I když bylo pro naše klienty připravené náhradní ubytování, nakonec jsme vše zvládli vlastními silami,“ potvrdil ředitel domova Miloš Figer.

