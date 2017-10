Při velkých akcích bude na karlovarském letišti záchranářský vrtulník

„S panem ministrem jsme tuto otázku intenzivně řešili. V současné době došlo k dohodě v tom smyslu, že když bude v Karlovarském kraji masová akce, bude letecká záchranka umístěna na karlovarské letiště. Mezi jednu z akcí určitě řadíme mezinárodní filmový festival,“ popsala novinku hejtmanka kraje Jana Vildumetzová.

Momentálně krajský úřad zpracovává přehled akcí, na nichž by rád využil této možnosti. Požadavek hejtmanství považuje ministr obrany Martin Stropnický za racionální a další jednání s krajem o vybudování letecké základny nevyloučil.

Snahy kraje o zřízení stálé základny pro letecké záchranáře trvají už několik měsíců.

„Z hlediska pokrytí jsme na tom nejhůř ze všech krajů. Mají nás na starosti vrtulníky startující buď z Ústí nad Labem nebo z Plzně. Tím pádem více než 80 procent obyvatel našeho kraje nemá zajištěnu leteckou pomoc tak jako ostatní občané republiky,“ vysvětlil už dříve důvody plánů na vznik základny krajský radní pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Mezi další argumenty patří i to, že v regionu chybí specializovaná centra, tedy traumacentrum, popáleninové centrum, dětská resuscitační péče, komplexní cerebrovaskulární nebo kardiovaskulární centrum.

Základna by mohla vzniknout na karlovarském letišti, kde by nebylo zapotřebí velkých investic a nedošlo k omezení či narušení jeho provozu. „Na tento případný krok jsou už připraveny pozemky. Takže je to jen o rozhodnutí, kdy se začne stavět,“ potvrdil jednatel letiště Václav Černý.

Letecká záchranka obstarává každoročně přibližně 200 zásahů na území kraje.