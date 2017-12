V kraji roste zájem o pivní speciály. K mání je puškvorcové i s jelenem

„Každý rok tradičně chystáme tmavé dvaadvacetistupňové pivo. Má devět procent alkoholu. Na Vánoce se hodí velmi silná piva. Bývá zvykem, že v létě se mají konzumovat spíše piva lehčí, v zimě potom ta s vyšším obsahem alkoholu,“ řekl majitel Zámeckého pivovaru Chyše Vladimír Lažanský.

Potvrzuje i fakt, že zákazníci pivo často kupují, aby jej nadělili svým blízkým jako dárek pod stromeček. A tomu je přizpůsobeno i balení.

„Je speciální. Pivo stáčíme do půllitrových kameninových lahví opatřených vánoční etiketou ve dvojím barevném provedení. To už je tradice. Lidé si je kupují zejména jako dárky. Vytvořit obal je poměrně náročné. Musí tam být úvaz a informace o pivu. Myslím, že je to dobrý vánoční dárek,“ dodává Lažanský.

Velký zájem je také o piva z kraslického Krušnohoru. „Udělali jsme stejný vánoční speciál, který byl loni, letos jsme s ním vyhráli v soutěži o nejlepší kořeněné pivo roku. A ještě jsme navařili kokosový stout (pivo vařené z praženého sladu a ječmene, pozn. red.), který bude v prodeji od pondělí. To jsou dva naše hlavní taháky na letošní Vánoce. Podobných piv uděláte dva tisíce litrů a do týdne jsou pryč,“ uvedl Vlastimil Kopecký z pivovaru Krušnohor.

Sázka na neobvyklé lahve a etikety se vyplácí

Také tady sázejí na výrazné lahve a etikety. „Ty máme hodně veselé. Jako dárky lidé nejčastěji kupují sedmičkové lahve. V každém případě si naše jeleny oblíbili. Zajímají se vždy o to, jak bude vypadat ten nový. A je o ně velký zájem. Letos jsme tedy do řady přidali jen jednoho. A pak jsme také připravili novou, trochu modernější edici, kde je jelen jenom z boku,“ konstatuje Kopecký.

Zajímavé pro sběratele jsou i etikety sokolovského pivovaru Permon. Pro svůj vánoční speciál připravili hned několik různých. Zájemci si tak mohou vybrat z odlišných typů designu.

Pestrost preferují také ve Velkorybnickém hastrmanovi. Už od začátku prosince tady mají na čepu hned tři různá speciální sváteční piva.

Tím nejsilnějším je sedmnáctistupňová U. S. IPA Sedící býk. Dále tu připravili také sváteční ležák a puškvorcový čtrnáctistupňový speciál.