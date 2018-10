V umělecké škole se učí i senioři, nejstaršímu žákovi je 72 let

„Otevřít školu pro všechny generace nám přišlo prospěšné. Můžeme tak nejen dětem, ale i starším spoluobčanům nabídnout možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci nebo divadlu,“ uvádí Bohumil Polívka, zástupce ředitelky františkolázeňské umělecké školy, který spolu s tamní ředitelkou Miroslavou Peškovou stojí u zrodu akademie.

„To, že jsme vytvořili skutečný prostor mezigenerační komunikace, je výhodné i pro naše žáky. Ti na chodbách potkávají seniory, kteří s nimi studují na škole umění, a získávají cennou životní zkušenost,“ míní Polívka.

Noví studenti budou mít vyučování jednou týdně a stejně jako při vysokoškolském studiu se bude jejich docházka zaznamenávat do indexu. Po dokončení tříleté akademie mohou pokračovat na dalším stupni vzdělávání.

„Největší zájem je o hudební obor. Konkrétně o hru na akordeon, keyboard, klavír, kytaru, a zpěv. Čekali jsme, že mezi staršími studenty bude nějaký houslista, dříve to byl hodně populární nástroj, ale bohužel, neobjevil se nikdo. Pak jsme otevřeli v rámci výtvarného oboru keramiku. Na tu se přihlásilo pět zájemců,“ vypočítává Polívka s tím, že podmínkou studia je bydliště ve Františkových Lázních nebo v obcích, které pod město spadají, a věk nad pětapadesát let.

„Měli jsme zájemce i odjinud, ale museli jsme je, bohužel, odmítnout. Projekt je spolufinancován ve spolupráci s městem, které platí lektory. Proto dostali přednost lidé z Františkových Lázní,“ vysvětluje. Nejstarším studentem je podle jeho slov dvaasedmdesátiletý student hry na akordeon Jiří Cibulka, kterého na akademii přihlásila manželka Jitka.

„Jak ten nápad vznikl? První Akademii kultury a umění, která vzdělává seniory v hudbě, tanci, výtvarném umění či divadle založil Jiří Stárek, ředitel ZUŠ v pražské Hostivaři. Prvotním důvodem bylo to, že chtěl zachránit svou uměleckou školu. Ta fungovala jen odpoledne a hrozilo, že bude přestěhována na některou ze základních škol a přijde tak o svoji domovskou budovu. Aby to rozhodnutí zvrátil a školu zachránil, vymyslel dopolední vyučování pro seniory. Škola tak je využitá dopoledne i odpoledne. Magistrát projekt podpořil a uvolnil finance na provoz a lektory,“ popisuje Polívka. Projekt se postupně rozšířil do dalších krajů.

V Karlovarském nabízejí Akademii pro seniory v Ostrově a nově i ve Františkových Lázních. Tady nové studenty podpořil i Zdeněk Svěrák, který je duchovním otcem Járy Cimrmana, jehož jméno škola nese.

„K našim akademikům promluvil prostřednictvím videozáznamu. Studenty pozdravil a popřál jim úspěch ve studiu. Mimo jiné řekl, že on sám dostal k 50. narozeninám klavír, ale protože neměl možnost studovat, umí dnes patnáct skladeb s chybami. Kdyby však tehdy mohl chodit do školy, uměl by 100 skladeb a bez chyby,“ dodává Polívka.