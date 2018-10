Obnova Zámecké věže je moc drahá, vzkazuje Varům kancelář architektury

„Revize vítězného návrhu je především o tom, že byly vysoké náklady na zřízení historicko-archeologické expozice v prostoru plató, které byly v dotaci neuznatelné. Prostor není památkou a museli bychom všechno zaplatit z vlastní kapsy,“ přiblížil primátorův náměstek pro kulturu Jiří Klsák.

Kancelář architektury města proto podle něj navrhla řešení, aby byla expozice úspornějšího charakteru a došlo na ni až v poslední fázi rekonstrukce.

Práce by se měly uskutečnit na etapy. První by spočívala v přípravě Ohmanova výtahu, rekonstrukci vlastní věže a jednoduchých úpravách tamního prostoru, až poté by byla na řadě další fáze, pokud na ni budou peníze.

„Po úpravě studie bude následovat zpracování projektové dokumentace a v roce 2020 by měla být provedena rekonstrukce samotná,“ uvedl primátor Petr Kulhánek.

Karlovy Vary to podle něj mají zanesené i v takzvaném Integrovaném plánu rozvoje území, prostřednictvím kterého získávají evropské dotace.

Původní návrh na obnovu Zámecké věže počítal s tím, že cena bude kolem 100 milionů korun. Petr Kulhánek odhaduje, že snížit by se měla zhruba na 60 milionů.

Karlovy Vary před dvěma lety převzaly Zámeckou věž z dlouhodobého pronájmu od soukromé společnosti. Do současné doby do ní investovaly přibližně půl milionu korun. Peníze šly na obnovu a zpřístupnění sklepení, což jsou nejstarší části původně gotického hrádku.