Potomci šlechtických majitelů přivezli do Bečova listiny a fotografie

Na první pohled vypadá jako obyčejný turista, který si prohlíží bečovský zámek. Na hlavě má slamák a v ruce hůlku. Zdání však klame.

Oficiálně vůbec poprvé od doby, kdy byl areál hradu a zámku v Bečově zkonfiskován na základě Benešových dekretů, přijel do Bečova potomek posledních šlechtických majitelů sídla, současná hlava rodu, Friedrich Christian Albrecht Beaufort-Spontin, který se zde v listopadu 1944 narodil. A jen o pár měsíců později s ním rodiče prchli do Bavorska.

Na návštěvu přijel spolu se svým mladším bratrem Christianem. Na Bečov přivezli spoustu dokumentů a fotografií, které dokládají, jak v době posledních majitelů zámek a interiéry vypadaly.

„Já si bohužel na Bečov nepamatuji. Pro mne je to stejné, jako když přijdu do muzea. Ale pro mého dědečka, který odsud odcházel v pětašedesáti letech, a pro mé rodiče to bylo tehdy velmi těžké,“ zavzpomínal Friedrich, který dříve pracoval jako lékař.

Oba bratři zdůrazňují, že chtějí pomoci vrátit na Bečov předměty, které tam původem patří. První by měla být dvojice brnění, která, jak dokládají právě získané fotografie, u schodiště v hale skutečně stála. Ozdobit vstupní místnost by měla ještě letos.

„Nacházíme se ve fázi, kdy budujeme novou expozici pro relikviář svatého Maura muzejně-galerijního typu v Pluhovských domech. Zámek má být nově celý věnován expozici. Díky zástupcům rodu Beaufort-Spontin jsme nyní získali řadu cenných informací a zejména fotografií. Doba, kdy zámek držel tento šlechtický rod, pro nás byla jako čistá tabule. Měli jsme k dispozici jen několik střípků, které nyní díky zástupcům rodu složíme dohromady a novou expozici instalujeme skutečně autentickým způsobem,“ řekl kastelán Tomáš Wizovský.

Beaufort-Spontinové své někdejší rodinné sídlo navštívili už dříve. Ovšem tajně, jako obyčejní turisté. O bližší kontakt se správou zámku zájem neměli. První setkání se podařilo zprostředkovat až loni na podzim, kdy přijel mladší bratr Christian spolu s obchodníkem Janem Kosickem. Právě on má lví podíl na tom, že se setkání na Bečově nakonec uskutečnilo.