Kynžvart se přenese do doby kancléře Metternicha. Zámek dostal k Vánocům

Návštěvníci si také odnesou malý dárek. V průběhu akce, která se uskuteční v sobotu 8. prosince, tak budou atmosféru zámku vnímat všemi smysly.

„První prohlídku plánujeme ve 13 hodin, další budou následovat vždy po hodině. V 18 hodin na ně naváže adventní koncert sboru Rozmarýnek z Mariánských Lázní,“ upřesňuje kastelán zámku Ondřej Cink.

Objekt bude slavnostně vyzdobený, jako by se chystal na příjezd kancléře. Návštěvníci uvidí mimo jiné osvětlené zlacené nástolníky, které jsou chloubou letošní sezony.

„To je unikát, který není běžně na zámcích k vidění. Zůstává sice součástí expozice, ale nyní jej lidé uvidí ve slavnostním osvětlení, jako při nejvýznamnějších akcích. Letos bude nástolník zářit ve světle svíček ještě jednou, a to o silvestrovských prohlídkách. V příštím roce budeme slavnostním osvětlením šetřit,“ láká kastelán.

Doplnil, že nebude chybět šest vánočních stromků upravených v nejrůznějších stylech, u kterých zahrají scénky členové plzeňského divadla Elements.

„Při prohlídkách návštěvníky seznámíme s tím, jak vypadaly Vánoce na šlechtickém sídle, ať už ve Vídni nebo na venkovských zámcích. Ústředním motivem prohlídek bude připomínka, že kancléř Metternich dostal v roce 1816 od svého otce zámek Kynžvart jako vánoční dárek. O dva roky později, po smrti svého otce, se stal majitelem celého panství. Zamýšlíme se nad tím, jaké to asi bylo dostat takový dar,“ konstatuje kastelán.

Prohlídky na zámku mají za cíl poněkud vybočit z předvánočního shonu a nabídnout lidem alespoň krátké zastavení, chvíli pohody a klidu.

„Proto také hned u vjezdu nabídneme svařák nebo nealkoholický punč, později cukroví a nakonec i malý dárek, který každý najde pod naším největším stromem ve společenském sále. Návštěvníci se také dozvědí i něco o tradičních zvycích, budou si moci vyzkoušet lití olova. V zámeckých interiérech je to samozřejmě připravené tak, aby to bylo zcela bezpečné,“ ujišťuje Cink.

Podle jeho slov letos prožil zámek mimořádnou sezonu, kdy vyvrcholilo hned několik aktivit. „V květnu jsme pořádali konferenci nazvanou Ve spárech nebo v péči Metternicha, následovala úspěšná výstava o tajemství společenského vzestupu rodu Metternichů a kurzy diplomacie vedené Ladislavem Špačkem, které měly vynikající ohlas a byly opravdu hojně navštěvované. Vyvrcholením sezony pak byla Hradozámecká noc, kdy se zámek Kynžvart stal hlavním stanem a vlajkovou lodí celorepublikové akce. To k nám přišlo přibližně 1 500 návštěvníků,“ vypočítává kastelán Cink.

Podle něj přispěla k věhlasu Kynžvartu a tedy i ke zvýšené návštěvnosti, která je v současné době přes 43 tisíc platících příchozích, i vzácná kynžvartská daguerrotypie, která byla před několika měsíci zapsána na prestižní seznam UNESCO. Nyní je vystavena v Národním technickém muzeu v Praze.

Do dvou let by měla na Kynžvartu vzniknout nová expozice. Poté by se památka mohla vrátit domů a být trvalou součástí kynžvartských sbírek. Na projekt získal zámek Kynžvart od Karlovarského kraje dotaci 300 tisíc korun.