Zámek ve Štědré už má opravenou střechu, teď přišly na řadu interiéry

„Pomaloučku a polehoučku se blížíme k tomuto cíli. Ještě pár týdnů a první patro, alias druhé nadzemní, bude hotové,“ potvrdil starosta obce František Pánek.

Mezitím se musí dopracovat žádosti o dotace, aby se mohlo v příštím roce pokračovat v dolním patře.

„Jestli se nám podaří získat dotace, to se dozvíme přibližně v březnu. A pak bude trvat nějaký čas, než peníze dorazí. Nechci si stěžovat, u všech památek je to stejně. Dotace by pak měla přijít v průběhu roku, ale my musíme stihnout opravy a především vyčíslení jejich ceny do konce roku. To jsou právě podmínky dotací,“ popsal proces starosta František Pánek.

Přesto se za tu dobu, kdy obec v roce 2012 odkoupila zámek za tři a půl milionu korun, změnil areál k nepoznání. V tom se shodují jak zájemci o svatby v historickém areálu, tak i samotní odborníci. Právě oni v loňském roce udělili zámku titul Zachráněná památka, a to v rámci soutěže Stavba roku Karlovarského kraje.

Nyní se finišuje s opravou horního patra, kde je okolo dvaceti pokojů. A na půdě zámku se začíná připravovat i první malá výstava. „Dříve se na zámku vystavovaly velké kočáry, což dnes není možné. Proto sbíráme staré kočárky,“ vysvětlil Pánek.

Podotkl, že pokud mají lidé doma zachovalé kočárky, mohou je přivézt na zámek. V příštím roce se dělníci, kteří se většinou rekrutují z klientů úřadu práce, vrhnou na spodní patro. „Tam nás čekají hrubé přípravné práce. Vše bude pod dozorem památkářů a archeologů, kdybychom případně něco našli,“ konstatoval František Pánek.