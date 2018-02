Jak se proslavit v rádiu? Eddie v chebském divadle to zkusí přes sex

Petr Németh je od loňska novou posilou Západočeského divadla v Chebu, kde už ukázal, že se umí pořádně ohánět. A to jak s kyjem v roli siláka Divobije v pohádce Strach má velké oči, tak s profesionální tanečnicí na parketu, kde v soutěži Roztančené divadlo uspěl nejlépe v tipovací soutěži a v hodnocení diváků.

Z práce na komedii Kanaďana Norma Fostera byl nadšený. „Je hrozně dobře napsaná. Už při prvním čtení jsem se válel smíchy při představě, co tam všechno budeme dělat,“ říká Petr Németh. A rovnou přiznává, že moderátora daleko raději hraje, než doopravdy dělá. „Už nikdy více,“ vzpomíná na to, jak uváděl Taneční EXPO v Brně, odkud pochází a kde vystudoval taneční konzervatoř a činoherní herectví na JAMU.

„Eddie by se strašně rád viděl ve svém vlastním ranním pořadu v New Yorku, a tak se snaží vymýšlet všechno možné, aby se proslavil,“ přibližuje svou roli. V touze na sebe upozornit nakonec zkusí získat pár ochotný nahrát (byť pouze zvukem) sex za peníze. A zájemci se najdou.

„Sám bych do toho nešel,“ říká herec, pro jehož Eddieho je setkání s dvojicí, která přijde nahrávat do studia rádia ‚96rock‘, střetem s úplně jiným světem. A ten ho nadchne. Jak, to už se nesluší prozrazovat.

Odhalit lze ovšem to, co zjistí i čtenář upoutávky. Herec má v komedii ještě jednu roli, a to opět velice výřečnou. Zatímco ovšem u rozhlasového spíkra se výřečnost očekává, u zloděje Davea je to spíše prokletím. Pro herce pak může být role mluvky nášlapnou slovní minou.

Sex na vlnách Pozvánka do divadla Jedna noc, jedno město, několik různých párů. Prvnímu je nabídnuto pět tisíc dolarů za sex v přímém rozhlasovém přenosu. Rocková hvězda odolává svodům fanynky. Tanečnice u tyče, která si pravidelně způsobuje pracovní úrazy, jde na kobereček k šéfovi. Manželka opouští muže, který se honí za kariérou.

Režie : Zdeněk Bartoš, dramaturgie : Martina Pokorná, hrají : Petr Németh (Eddie, Davey), Vladimíra Vítová (Betsy, Sandy, Yolanda), David Beneš (Lou, Nick, Tommy, Jerry), Vuk Čelebić (Derek, Charlie, Steve), Pavla Janiššová (Susan, Melody)

„Jsem vždycky rád, když si vzpomenu na vše z té záplavy slov. Sám se divím, kde se v té mé hlavě uložila. Při představení už to bylo v pořádku, ale při zkouškách se občas kolegové nestačili divit, jaká souvětí jsem si v rychlosti vymyslel, abych mohl pokračovat a jel a jel a jel,“ směje se Petr Németh, který už se připravuje na novou hru ‚Miluju tě, ale...‘ „Těch rolí a převleků tam mám víc. Je to takové bláznivé představení, bude se na co těšit,“ poznamenává herec.

Ale ještě zpátky k Sexu na vlnách. Přestože název zní hodně nevázaně, režisér Zdeněk Bartoš už před premiérou krotil jak obavy puritánů, tak přehnaná očekávání spojená s názvem komedie. „Na to, jak zní, není zdaleka tak divoká. Myslím, že se bude líbit i katolickým divákům. Jediný sex, ke kterému tam dochází, je manželský. Je spíše o potřebě citové a tělesné blízkosti,“ upozornil režisér.