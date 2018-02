Jedna komedie nabízí v chebském divadle tři různé Vuky Čelebiće

Jeho postavy se objevují ve třech z šesti příběhů, v nichž autor hry Norm Foster propojil osudy celé řady lidí. Pět herců se tak představí celkem v patnácti rolích. Těmi Čelebićovými jsou Derek, Charlie a Steve.

„Nejsložitější je pro mě role stěhováka - bývalého a ne příliš bystrého hokejisty Steva, který trefil divačku pukem. Má přece jen jiný druh uvažování, než na jaký jsem zvyklý. Nejvíc mi sedí nemocný kluk, jehož příběh je nejniternější,“ říká herec.

Hrát umírajícího, který ví, že nemá naději, a jehož humor je chtě nechtě z podstaty věci hodně černý, není úplně snadné. „Když jsem se na to připravoval, měl jsem emoční problémy, tak jsem nějaký druh slabosti cítil a to se mi do toho promítlo, i když jsem zdravý,“ poznamenává Čelebić.

K herecké profesi patří, že jejich postavy umírají, ovšem pro představitele Dereka je tato role oproti jiným takovým trochu specifická. „Většinou hraju tipy bojovníků, indiánů nebo záporné postavy, které umírají násilnou smrtí. Toto je má první herecká zkušenost,“ rekapituluje. Aby nedošlo k mýlce, stále je řeč o komedii, která obsahuje celé řetězce vtipných situací.

Příprava byla sice náročná, ale nezacházela do takových extrémů, jakým byl třeba delší pobyt Dustina Hoffmana mezi autisty před natáčením Rain Mana či tvrdý boxerský trénink Roberta de Nira jako průprava na roli ve filmu Zuřící býk. I když stáž v nočním v klubu v prostředí tanečnic u tyče by pro roli Charlieho a Sandy (Vladimíra Vítová) nemusela být od věci.

Sex na vlnách Pozvánka do divadla Jedna noc, jedno město, několik různých párů. Prvnímu je nabídnuto pět tisíc dolarů za sex v přímém rozhlasovém přenosu. Rocková hvězda odolává svodům fanynky. Tanečnice u tyče, která si pravidelně způsobuje pracovní úrazy, jde na kobereček k šéfovi. Manželka opouští muže, který se honí za kariérou.

Režie : Zdeněk Bartoš, dramaturgie : Martina Pokorná, hrají : Petr Németh (Eddie, Davey), Vladimíra Vítová (Betsy, Sandy, Yolanda), David Beneš (Lou, Nick, Tommy, Jerry), Vuk Čelebić (Derek, Charlie, Steve), Pavla Janiššová (Susan, Melody)

Nejbližší uvedení: pá 9. 3. 19:00 studio d, pá 16. 3.19:00 studio d, přístupné od 14 let

„S režisérem Zdeňkem Bartošem jsme se o tom bavili, že bychom se tam ze studijních důvodů mohli podívat. Ale vzal to jen jako legraci,“ krčí rameny Čelebić coby představitel šéfa upadajícího nočního klubu s nemotornou ‚tanečnicí‘.

„Celá hra je postavena na paradoxních figurách. Nemyslím si, že za to, že se podniku nedaří, může jen ta striptérka. Steve asi nebude úplně úspěšný podnikatel v tomhle oboru,“ podotýká herec s nezvyklým příjmením, které odkazuje na jeho otce z Černé Hory. Narodil se ale v Čechách. V Praze, kde je také vidět při natáčení seriálu Ulice. V Chebu ho nyní čeká premiéra dramatu Marie Stuartovna.

„Mám tam krásnou roli rytíře, spíš vojáka než šlechtice. Je to náboženský fanatik, který fandí Stuartovně a chtěl by ji vysvobodit ze zajetí, i silou bez ohledu na oběti,“ přiblížil svou další práci Čelebić.