Karlovarský politik nařčený z ovlivnění soutěže Stavba roku žádá omluvu

Vedení radnice Homolku podezíralo, že z městského serveru poslal třiatřicet hlasů jedné ze soutěžících staveb.

„Věnoval jsem se tomu asi měsíc. Zjišťoval jsem, jak se lze na server magistrátu města přihlásit. Zjistil jsem, že přístup nemám, nemám ani podklady, ani přístupové materiály,“ uvedl Homolka.

Jediné, co má, je podle něj jméno a heslo, nicméně mu chybí certifikát, kterým by se na server přihlásil.

Jeho slova potvrdil vedoucí odboru informačních technologií radnice Petr Vaňkát. „Bylo zneužito jméno Homolka, ale pak se zjistilo, že u počítače nemusel být pan Homolka. Jeho přihlašovací údaje byly zneužity pro přístup,“ vysvětlil Vaňkát.

Homolka několika lidem prozradil své přihlašovací heslo

Homolkův údajný prohřešek přitom urazil poměrně dlouhou úřednickou cestu. Jeden ze spoluorganizátorů soutěže ho předal městu, to ho poslalo na odbor IT, ten ho předal primátorovu náměstkovi pro majetek Michalu Riškovi, od něj putoval ke kontrolnímu výboru, dále se jím zabývala městská rada a nakonec právní odbor.

„Ten vypracoval stanovisko, které konstatovalo, že jsem se dopustil podvodného jednání. Primátor pak konstatoval, že dělám nemorální věci,“ uvedl Otmar Homolka.

Primátorovi Petrovi Kulhánkovi připomněl, že na předchozím zastupitelstvu uvedl, že duplicitní hlasování pocházelo z IP adresy přidělené právě jemu. „Má IP adresa je ale dána tím, kde se přihlásím,“ hájil se Homolka.

Petr Kulhánek se mu omluvil za to, že během minulého zastupitelstva použil informace o IP adrese. Připomněl ale, že opoziční zastupitel kolegům před časem přiznal, že prozradil několika lidem své přihlašovací heslo, prostřednictvím kterého bylo možné získat materiály určené pro radu města. „Je to nešťastné a byla to chyba,“ uvedl primátor.

Přihlašovací certifikát už nebude možné zneužít

Náměstek Michal Riško zase řekl, že zástupci radnice přistupovali k případu s největší obezřetností a opatrností.

„Pro mě nebylo primární to, že někdo takto hlasoval. Šlo mi hlavně o to, že bylo poškozeno dobré jméno magistrátu,“ prohlásil. Stejně jako primátor pak Homolkovi vytkl, že vyzradil své přihlašovací údaje k dokumentům městské rady.

Zároveň ujistil, že ke zneužití přihlašovacího certifikátu už nemůže dojít díky novému městskému webu.

Petr Vaňkát Homolkovi doporučil, aby se s celou věcí obrátil na policii. On zatím trvá na omluvě, a pokud ji vedení magistrátu neotiskne v Radničních listech, zvažuje podání žaloby.