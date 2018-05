Zloděj bez řidičáku v Ostrově ukradl autobus, jenže s ním neuměl jezdit

Třicetiletý muž jezdil s kradeným autobusem po Ostrově už loni v září. Policisté ale o případu informovali až nyní, kdy pachatele obvinili z neoprávněného užívání cizí věci a z pokusu o krádež.

Muž se nejprve do autobusu vloupal a snažil se vypáčit úložný prostor nad místem řidiče.

„Když se mu to nepodařilo, vypáčil spínací skříňku, vytrhal z ní kabely a autobus nastartoval. Pak s ním jezdil po různých ulicích v Ostrově. Neuvědomil si však, že autobus není osobní auto a jeho řízení je značně náročnější. Narazil totiž do přenosné dopravní značky i do plastového a betonového stojanu,“ popsal krajský policejní mluvčí Michal Žáček.



Když zastavil, motor zhasl a muži se ho již znovu nepodařilo nastartovat, proto nechal vůz stát na ulici a utekl.

„Že si autobus vypůjčil právě zmíněný třicetiletý muž, se policistům podařilo zjistit i díky stopám zajištěným ve vozidle. Zajímavostí je, že muž nejenže neměl řidičské oprávnění pro řízení autobusu, ale neměl ho na žádné motorové vozidlo,“ řekl Žáček. Obviněnému muži hrozí až dva roky vězení.