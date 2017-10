Důvěřivec naletěl zloději, vlezl místo něj oknem do cizího bytu a otevřel

„Namluvil mu, že nechal otevřené okno, ale nemůže dovnitř, protože ztratil klíče, a potřebuje, aby on vlezl dovnitř. Proč dovnitř nevleze sám, odůvodnil tím, že se do malého okna nevejde,“ uvedla krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Lest zloději vyšla, známý mu uvěřil a skutečně do bytu oknem vlezl. „Pak vytlačil dveře, aby mohl údajného majitele pustit do bytu. Byt však nepatřil jemu, ale jinému, osmatřicetiletému muži,“ řekla mluvčí.

Zloděj pak byt důkladně prohledal, ale nenašel nic, co by mohl ukrást, a tak odešel. Policisté ho však zanedlouho vypátrali a nyní ho obvinili z krádeže a porušování domovní svobody.

„Za to mu hrozí až dva roky vězení,“ doplnila k případu Týřová.