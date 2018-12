Nemáte tu co dělat, jdu vás vykrást, spustil zloděj na majitelku domu

Lapka si dům pravděpodobně předem vytipoval. Krást se tam vydal 9. listopadu krátce po 14. hodině. Policie o případu informovala až nyní, když zveřejnila podobiznu pachatele.

Ten tehdy poničil plot, dostal se na pozemek a zamířil na vyvýšený balkon. Mezitím majitelka slyšela hluk a šla se podívat, co se tam děje.

„Muže se zeptala, co tam dělá, a on jí odpověděl, že ona tam nemá co dělat, že ji jde vykrást. Majitelka mu sdělila, že zavolá policii, a tak pachatel utekl,“ popsala kuriózní rozhovor krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Žena si zloděje dobře zapamatovala a popsala ho policii. „Podle ní byl ve věku dvacet až třicet let a byl vysoký 170 až 175 centimetrů. Byl štíhlý, měl propadlé tváře a menší zapadlé oči. Na sobě měl tmavošedou mikinu s kapucí, černé montérkové kalhoty s oranžovým prošitím a pracovní boty, takzvané farmářky, oranžové až žluté barvy. Na hlavě měl béžovou kšiltovku,“ uvedla Krejčí.

Pachatel mluvil česky bez přízvuku a bylo vidět, že mu chybí několik horních zubů. Policisté žádají o pomoc při pátrání i veřejnost.

„Lidé mohou volat na linku 158 nebo se obrátit na nejbližší policejní služebnu,“ připomněla Krejčí a dodala, že muži hrozí až tři roky vězení.