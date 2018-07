Nová lávka zůstává nepřístupná kvůli zlodějům. Ukradli kabely k čidlům

„Důvodem zpoždění je fakt, že doposud nebyla provedena zatěžkávací zkouška. Bez mostního listu lidi na lávku pustit nemůžeme,“ konstatoval po kontrolním dnu stavby první náměstek karlovarského primátora Čestmír Bruštík.

Provedení této zásadní zkoušky stavbařům zkomplikoval fakt, že kdosi odcizil kabeláž k čidlům, bez nichž nelze test provést. „Zatěžkávací zkouška je v plánu v noci ze čtvrtka na pátek,“ doplnil náměstek. Lávka měla přitom začít veřejnosti sloužit už v pondělí.

S otevřením nové lávky je úzce spojená i likvidace stávající. „Firma ji odstraní z pondělka na úterý. Ovšem pouze za předpokladu, že v pondělí novou lávku skutečně otevře. Pokud ne, nedostane povolení k likvidaci staré,“ upozornil náměstek.

Prodleva v dodání stavby bude mít podle jeho slov zřejmě dohru v podobě sankce. „O její konkrétní výši jsme se zatím nebavili. Budeme to řešit až po dokončení služby v rámci celkové fakturace zakázky,“ naznačil Čestmír Bruštík. Definitivně by přitom měla být hotová k 31. srpnu. Do té doby musí město mimo jiné vyřešit i parkové úpravy před lávkou a za ní.

Za novou lávku přes horní nádraží město zaplatilo 25 milionů korun. Není to ovšem jediný příspěvek karlovarské radnice na budoucí podobě areálu. V srpnu se rozeběhne ještě další akce v bezprostředním okolí nové odbavovací budovy karlovarského nádraží. Město totiž bude financovat i úpravu přednádražního prostranství. „Ta bude stát přibližně 20 milionů,“ konstatoval náměstek Bruštík.

Kompletní rekonstrukce horního nádraží pak skončí na přelomu letošního a příštího roku.