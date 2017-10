Vzácný Žlutický kancionál se vrátí do města jako listovací kopie

Žlutice už řadu let usilují o to, aby se jim kancionál vrátil, a nyní se jim tohle přání de facto splní.

„Vyrazili jsme do knihovny Památníku národního písemnictví a dostali jsme v něm zdarma skeny kancionálu. Už jednám s tiskárnou a kontaktovali jsme zkušeného vazače knih, který je autorem několika podobných děl. Listovací kopii bychom chtěli představit ideálně koncem příštího června,“ prozradil starosta Václav Slavík.

Zástupci radnice předpokládají, že by k tomu mohlo dojít do městské pouti a zároveň 460. výročí kancionálu.

„Mám předjednáno, že by se originál mohl podívat do Žlutic. My bychom zároveň chtěli představit i listovací kopii. O její tvorbě vzniká i film, takže všechny dosavadní práce jsou už zdokumentované a myslím si, že to bude velice zajímavé,“ uvedl starosta.

Vzhledem k tomu, že originál si zaplatili obyvatelé Žlutic, udělají to i nyní v případě listovací kopie. Stát by měla zhruba 250 tisíc korun.

Kopie kancionálu úzce souvisí se žlutickým projektem na rekonstrukci celého radničního bloku, do kterého patří i muzeum. Jedna z expozic by se měla podle starosty věnovat právě kancionálu, druhá blízkému hradišti Vladař, což je jedno z největších keltských hradišť na území Čech.

Před rokem se do Žlutic vrátila z konzervace ve Švýcarsku i vzácná dřeva z Vladaře. Jsou dva a půl tisíce let stará a pravděpodobně souvisela s vodou v hradišti. Do Lausanne na konzervaci putovala proto, že se tam nachází specializovaná laboratoř a s podobnými starými trámy mají její experti bohaté zkušenosti. S trámy z Vladaře to ale tak jednoduché zřejmě nebylo, neboť se jejich konzervace o dva roky protáhla.

„Projekt na rekonstrukci už je přihlášený do jedné z výzev Integrovaného regionálního operačního programu,“ uvedl Václav Slavík. Žlutice současně jednají s krajem o tom, že by si tamní muzeum vzaly pod sebe. Zatím čekají, jak se k tomu kraj, coby jeho majitel, postaví. Před časem už to udělalo například vedení Nejdku a město se nyní o muzeum stará samo.