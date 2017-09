Chebský most jako památka zkomplikuje stavbu terminálu, bojí se Vary

Proti prohlášení mostu za kulturní památku podala už dříve karlovarská radnice takzvaný rozklad. V něm stálo, že jedinou kulturní památkou jsou kamenné pilíře mostu, přičemž mostovka je novodobá, a to z 80. let minulého století. Na tu by se podle radnice speciální ochrana vztahovat neměla.

„Ministerstvo tento rozklad zamítlo a potvrdilo prohlášení kulturní památky jako celku,“ uvedl primátorův náměstek pro kulturu a památkovou péči Jiří Klsák.

Studie nového dopravního terminálu ve Varšavské ulici počítá s rekonstrukcí mostu a rozšířením mostovky na čtyři pruhy.

„Myslím si, že prohlášení kulturní památkou toto řešení dost komplikuje. Nicméně sám pan ministr v dopise píše, že rekonstrukce mostu není nic proti ničemu. Jde o přirozenou záležitost, která záleží na domluvě mezi místní památkovou péčí a samosprávou města,“ řekl Jiří Klsák.

Ministerstvo kultury v dopise uvedlo několik argumentů, proč má být Chebský most kulturní památkou. Kromě toho, že uznává hodnotu jeho konstrukcí, jde také o to, že byl most hraničním a kontaktním místem mezi americkou a ruskou armádou na konci druhé světové války. Proto by bylo záhodno uchovat ho právě v současné podobě.

Není důvod bránit rekonstrukci mostu, napsal do Varů ministr

Ministr kultury Daniel Herman v odůvodnění zmínil, že mezi městskými i dalšími památkáři a magistrátem lze předpokládat dobrou úroveň komunikace i snahu o nalezení kompromisu.

„Zdůrazňuji, že není v zájmu státní památkové péče, aby přehnaně přísnými, nepodloženými a rigidními požadavky bylo fakticky bráněno v rekonstrukci mostu,“ napsal ministr do Karlových Varů.

Jak upozornili radní, rozhodnutí ministerstva není zcela definitivní. Město se může bránit ještě podáním správní žaloby. „Tuto možnost řešíme, zatím jsme o ní nerozhodli. Dopis z ministerstva jsme vzali na vědomí a věc předali právnímu odboru, aby rozhodl,“ uvedl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Důležitější je oprava dopravního terminálu u Tržnice

Ten proti prohlášení mostu památkou nic nemá, upozornil ale, že opravy budou stát město více peněz. Primátorův náměstek pro majetek Michal Riško zase zmínil, že Karlovým Varů dostatečně kapacitní mosty přes Ohři chybějí.

„Až druhořadou záležitostí je pro mě ochrana. Mosty by měly nejdřív fungovat, abychom je pak mohli chránit,“ podotkl.

Plány spojené s novým dopravním terminálem zatím sice počítají se širší mostovkou, podle radních to ale nyní není aktuální záležitost. Přednost před touto věcí má podle nich takzvaný generel dopravy, tedy strategický dokument města, který teprve vzniká.

Čestmír Bruštík považuje za důležitější také rekonstrukci stávajícího terminálu městské hromadné dopravy u Tržnice, která by měla začít po novém roce (psali jsme zde).