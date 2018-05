Dopravní terminál poškodí prameny, vzkázalo ministerstvo Karlovým Varům

Umístění integrovaného dopravního terminálu (IDT) do Varšavské ulice v krajském městě je nevhodné. Takový vzkaz poslal do Karlových Varů Český inspektorát lázní a zřídel (ČIL).

Reagoval jím na návrh změny územního plánu, díky které by se mohla studie terminálu přerodit ve skutečnost. Podle náměstka ministerstva pro zdravotní péči Romana Prymuly by práce v tak citlivém území mohly nepříznivě a nevratně ovlivnit ustálený režim přírodních léčivých zdrojů ve městě.

„Celá zřídelní struktura minerálních vod včetně přívodu a distribuce CO 2 je mimořádně zranitelná a citlivá na jakékoli změny. I drobná lokální ovlivnění se velmi rychle šíří do velkých vzdáleností a dopady mohou být mnohem vážnější, než by se zdálo z prvního pohledu,“ vysvětlil v usnesení.

Na tyto potíže ohledně integrovaného terminálu opakovaně upozorňovali primátora Petra Kulhánka odborníci sdružení v iniciativě ArchaVary. Problematické je podle nich zejména umístění podzemních garáží do dnešního areálu Správy lázeňských parků blíže soutoku Ohře a Teplé.

„Tato část města je totiž součástí ochranného pásma termálních pramenů I. stupně a nevhodné stavby typu obřích garáží by mohly negativně ovlivnit kvalitu našich pramenů,“ uvedli za iniciativu stavař Michal Odvody a hydrogeolog Tomáš Vylita.

Zmínili přitom, že podobně jako ČIL se k umístění terminálu vyjádřili také třeba památkáři či hygiena.

Projednávání terminálu je prozatím zastaveno

Podle primátora Petra Kulhánka nynější rozhodnutí ČIL neznamená nic než pozastavení celého procesu. „V souvislosti s tímto jeho stanoviskem jsme ČIL oznámili, že je projednávání dopravního terminálu pozastaveno do doby, než dojde ke zpracování plánu udržitelné mobility a generelu dopravy,“ uvedl.

Jedná se o poměrně zásadní dokumenty, které mají kompletně vyřešit dopravu v krajském městě. Hotové by měly být do konce letošního roku.

„Teprve až nám dají nějaká jasná doporučení, tak znovu vstoupíme do jednání s ČIL nad řešením doporučené varianty,“ vysvětlil Kulhánek.

ArchaVary ale konstatovala, že se primátor snaží tvrzením o pozastaveném IDT zakrýt chybný záměr přesunu dnešního dolního nádraží jinam a generel si město nechává zpracovat na popud iniciativy.

Její členy navíc udivuje, že ve stejně citlivém území plánuje dceřiná společnost Karlovarských minerálních vod V-KMV za podpory radních přeměnu svého areálu bývalé stáčírny v moderní komerční centrum, jehož součástí by se mohly stát ještě hlubší garáže (o novém centru jsme psali v článku Plány velkého centra mohou ohrozit karlovarské prameny, varují architekti).

„Toto obchodní centrum na tomto místě je pro Karlovy Vary rozhodně nežádoucí. Mimo ohrožení pramenů by přineslo likvidaci provozoven v okolí a další nárůst dopravy v již dnes přetížené lokalitě včetně zhoršení životního prostředí,“ uvedli Michal Odvody a Tomáš Vylita.

Podle primátora vedou Karlovarské minerální vody s ČILem stejné řízení jako město.

„Netuším, ani nemohu předjímat, jaký bude výsledek,“ řekl. Právní zástupce Karlovarských minerálních vod Martin Hanzl ale uvedl, že existují odborné podklady, které obavy skupiny ArchaVary vyvracejí. „Záměrem společnosti V-KMV je přispět ke zkvalitnění centrální části města Karlovy Vary, ne jí jakkoli uškodit,“ ujišťoval.

Iniciativa to ale vidí jinak. „Stavebník se snaží vyvrátit argumenty Archy hydrogeologickým posudkem. Archa má k dispozici hodnocení tohoto posudku Univerzitou Karlovou, které mimo jiné uvádí, že za stávající úrovně znalostí je realizace stavby vysoce riziková,“ varovali.

Radní v polovině května napsali V-KMV dopis, že na komerčním centru spolupracovat chtějí. Zatím jí ale nechtějí dát sousední Správu lázeňských parků. Ta by investorovi umožnila vytvořit podzemní parkování. ArchaVary naopak městu navrhla odkup pozemků V-KMV. Tím, že mu patří parcely v trojúhelníku Varšavská ulice, Horova ulice a tržnice, by mohlo město území z urbanistického hlediska zhodnotit.