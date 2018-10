Karlovarský kraj by rád obnovil leteckou linku do Jekatěrinburgu

První kroky už mají za sebou. „Linka do Jekatěrinburgu fungovala do roku 2014 a ročně nám přinesla 14 tisíc cestujících,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Ta už požádala o politickou podporu Sverdlovské oblasti a se žádostí týkající se spolupráce obou regionů se chce obrátit i na prezidenta Miloše Zemana. Zároveň se domluvila s dopravci Ural Airlines a Českými aeroliniemi, že kraj dodá veškeré statistické údaje týkající se karlovarského letiště.

„Pro kraj by bylo přínosné, pokud by linka opět fungovala. Vidíme, že tamní turisté létají do Prahy a v ní potom zůstávají. Lze očekávat, že pokud by přistáli v Karlových Varech, objednají si v nich hotel, popřípadě vyrazí do dalších destinací, jako jsou Mariánské a Františkovy Lázně nebo třeba Kynžvart a tak dále,“ předpokládá hejtmanka.

Dobrá zpráva pro lázně

Jekatěrinburg je též centrem turistů z Číny a představuje pro ně i jakousi přestupní stanici. Díky tomu existuje šance, že by Číňané prostřednictvím Jekatěrinburgu mohli objevovat i Karlovy Vary.

Primátor Petr Kulhánek připomněl, že linek z velkých ruských měst fungovalo kdysi více. „Pokud se podaří obnovit minimálně některé z nich, tak je to určitě pro Karlovy Vary pozitivní. Město samozřejmě stále funguje společně s krajem a letištěm ve spolku pro letecké linky a v návrhu rozpočtu zase počítáme s příspěvkem do něj,“ uvedl.

Peníze by podle primátora měly jít na propagační a marketingové aktivity, které by měly podpořit leteckou dopravu. „Karlovy Vary by samozřejmě stály o linku do nějakého evropského hubu (uzlového letiště, pozn. red.), ale tahle snaha ze strany letiště se dlouhodobě nedaří,“ nastínil Kulhánek.

Hubová nebo také uzlová letiště jsou taková, která aerolinky používají pro přestup pasažérů do jejich cílových destinací.

Společnost Letiště Karlovy Vary se v současné době potýká s úbytkem linek a pasažérů, zejména těch z Ruské federace.

Situaci vylepšuje relativně nová linka ruské nízkonákladové společnosti Pobeda mezi krajským městem a Moskvou. Oživení může přinést od poloviny příštího roku i škola pro výcvik civilních pilotů.