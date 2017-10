Karlovy Vary oprášily projekt nového mostu přes Ohři, uleví dopravě

Po tomto plánovacím dokumentu již delší dobu v Karlových Varech volají odborníci i zastupitelé. „Studie má ověřit, za jakých podmínek by bylo možné prodloužit Charkovského ulici mostem přes Ohři. Půjde i o podklad pro generel dopravy,“ uvedl primátor Petr Kulhánek.

Podle jeho náměstka pro majetek Michala Riška to ovšem nebude jednoduché. „Je tam komplikace s napojením na průtah, kde je mimoúrovňové křížení na jeden a druhý směr,“ řekl.

Most by měl kromě Ohře překlenout také trať a dotknout se soukromých pozemků, na kterých developerská společnost Lordship plánovala stavbu zcela nové městské čtvrti pod názvem Central park Karlovy Vary.

Podle primátorova náměstka pro investice Čestmíra Bruštíka bude v případě stavby mostu nutná vzájemná dohoda. Ještě vloni v únoru totiž zástupci Lordshipu a města mluvili o tom, že most z Charkovského ulice zůstane jen v takzvané územní rezervě a nemusí se stavět současně s novou čtvrtí.

„I developerovi to bude ku prospěchu, protože bude mít lepší dopravní obslužnost spodní části území,“ řekl Čestmír Bruštík. Stavbu nového mostu ale označil za běh na dlouhou trať, který navíc nebude levnou záležitostí. „Investice se může pohybovat kolem půl miliardy korun, možná i víc,“ odhadl.

Radnici zajímá, zda stále platí původní plány Central parku

Na konci října by se měla uskutečnit schůzka radních se zástupci Lordshipu, kde by chtěli mimo jiné probrat i stavbu mostu. Půjde o první setkání po poměrně dlouhé době. „Lordship měnil ředitele společnosti a požádal nás, aby se schůzka uskutečnila až ve chvíli, kdy bude mít ředitele nového,“ uvedl primátor.

Vedení radnice přitom velmi zajímá, zda původní plány na stavbu Central parku Karlovy Vary stále platí. Pozemky patří společnosti Gamma Property, která je dceřinou firmou Lordshipu. Před časem nechala celé území za dolním nádražím vyčistit od ekologické zátěže a pozemky nabídla k pronájmu. Funguje na nich parkoviště a čas od času tam také zakotví cirkus.

„Velké peníze tam šly do sanací, nyní začne i sanace vedlejší plynárny. Byli bychom rádi, kdyby byl celý prostor do budoucna využitý. Ne tak, že si tam někdo otevře soukromé parkoviště, kde může dojít k dalším ekologickým zátěžím,“ podotkl Čestmír Bruštík.

Do centra Karlových Varů přivádějí v současné době řidiče zejména tři nejbližší mosty, a to Tuhnický, Ostrovský a Chebský. Posledně jmenovaný zahrnuje studie nového integrovaného dopravního terminálu za stovky milionů, který by měl vyrůst ve Varšavské ulici. Navrhuje, aby se z nynějších dvou pruhů rozšířil na čtyři.

Konečné slovo v tomto případě ale budou mít s největší pravděpodobností památkáři. Ministerstvo kultury totiž rozhodlo, že se má stát kulturní památkou. Radnice se proti rozhodnutí ohradila s tím, že památkou by měly být jen kamenné pilíře, neboť mostovka, kterou chce zrekonstruovat, pochází z 80. let (psali jsme zde).

Ministr kultury Daniel Herman ale radnici napsal, že rozhodnutí opravu mostu neznemožní a námitky označil za nedůvodné. „K tomu dodávám, že za kulturní památku lze prohlásit pouze celou věc, a nikoli část věci,“ uvedl.

Radní upozornili, že rozhodnutí ministerstva ještě není zcela definitivní. Město se mu může bránit ještě podáním správní žaloby. O této možnosti vedení města zatím nerozhodlo.