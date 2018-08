Radní odvolali z funkcí Romana Krčka obviněného kvůli KV Areně

Odvolání potvrdil primátor Petr Kulhánek. „Není vhodné, aby v této funkci nadále zůstával. KV Arena bude v této kauze figurovat jako poškozený subjekt,“ vysvětlil Kulhánek.

Roman Krček bude muset opustit i post předsedy představenstva Dopravního podniku Karlovy Vary. Právě v této organizaci podle informací MF DNES podniká hospodářská kriminálka další vyšetřování. Krček nebude nadále členem ani dvou komisí rady města – majetkové a sportovní.

Roman Krček po verdiktu karlovarských radních zareagoval na SMS zprávu se žádostí o vyjádření: „Bohužel se vám nemohu vyjádřit. Tuto informaci nemám a neznám případné důvody k mému odvolání,“ napsal.

Na začátku srpna, kdy se jeho jméno začalo skloňovat v souvislosti se zmanipulovanými zakázkami i s úplatkářskou aférou kolem karlovarského krematoria, ovšem vše označil za informace typu „jedna paní povídala“. „Už to slyším asi půl roku,“ reagoval tehdy Krček.

Policie obvinila v souvislosti s údajně zmanipulovanými zakázkami na opravu osvětlení v KV Areně tři lidi (podrobněji v článku Kvůli pletichám kolem zakázek na opravy KV Areny stíhá policie tři muže). Vedle Krčka ještě dva podnikatele. V prvním případě vyinkasovala za zakázku firma, v níž je jeden z obviněných jednatelem, z městské poklady necelé dva miliony korun.

„Náklady společnosti však měly být necelých 600 tisíc korun a zbytek peněz tvořil zisk, který je ve vztahu k celkové ceně zakázky značně nepřiměřený. Z něj pak muži, který je ve vedení společnosti, putoval úplatek v řádu několika set tisíc korun,“ popsala mechanismus policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Nahrazení Krčka není na pořadu dne, řekl primátor

Obdobné to bylo i u druhé zakázky. Tu rovněž obvinění zmanipulovali tak, aby ji vyhrál třetí z nich se svou firmou. Z devíti set tisíc si nechal jen několik desítek tisíc korun, zbytek podle vyšetřovatelů předal zbylým obviněným.

O odvolání z funkcí rozhodlo osm radních takřka jednomyslně. Jediným, kdo se zdržel, případně hlasoval proti, byl Čestmír Bruštík.

„Nejsem seznámený s policejním spisem tak, abych si mohl nastudovat obvinění. Ctím presumpci neviny. To, že je někdo obviněný, neznamená, že čin spáchal,“ komentoval svůj postoj náměstek Bruštík. Právě on, respektive hnutí ANO, za které se dostal do vedení Karlových Varů, přitom Romana Krčka do funkcí nominovalo.

Nahrazení Krčka jak v komisích, tak ve statutárních orgánech, není podle primátora Kulhánka zatím na pořadu dne. „Komise tak jako tak po komunálních volbách zaniknou, a doplnění členů statutárních orgánů městských společností necháme až po volbách,“ doplnil primátor.